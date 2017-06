Terraplén en el río Grande: Desde el Gobierno se presentaron en tiempo y forma los informes necesarios para la nueva planta potabilizadora

La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático desmintió lo planteado desde el Municipio en relación al sumario y multa impuestos por el Gobierno provincial, a raíz de la construcción de un muro en el río Grande con escombros y residuos a la altura de la planta potabilizadora El Tropezón.



“Es incorrecto lo que se plantea desde el Municipio y quiero aclararlo ya que no estoy de acuerdo con que se engañe a la población. Antes que nada, no es correcto decir que estábamos ante una emergencia hídrica, de hecho estudios técnicos elaborados por la Dirección General de Recursos Hídricos afirman que el nivel de profundidad de agua registrado en torno a la toma rondan los 2 mts, con lo cual, nunca existió una emergencia. En segunda instancia, la obra no solucionó ningún problema, sino que generó problemas. Esa obra dio lugar a procesos erosivos y al deterioro de la calidad del agua”, explicó el secretario de Ambiente Mauro Pérez Toscani.

“Otro aspecto a tener en cuenta es que, según la información suministrada por la Municipalidad en cuanto al funcionamiento de la captación de la toma de agua, se pudo observar claramente en las planillas suministradas que el caudal de agua cruda captado antes y después de construido el terraplén ronda en los mismos valores. Por lo cual, el terraplén evidentemente no significó ningún tipo de mejora en la captación de agua”, detalló por su parte el Director General de Recursos Hídricos, Gerardo Noir, quien agregó que, además de haber sido errada la medida de endicar de forma precaria el río, fue también errado el diagnóstico de la Municipalidad: “El problema siempre fue la capacidad de la planta, no del río”, cerró Noir.

Por otra parte, el Secretario de Ambiente remarcó que “el Gobierno provincial cumplió con los tiempos de respuesta y presentación de informes. Esto puede verse en las fechas de presentación de dichos documentos”.

La acusación por parte del Municipio se refirió al “Informe de caracterización hidráulica en el tramo de emplazamiento de la nueva obra de toma del río Grande” elaborado por la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) de la Secretaría de Ambiente Provincial y presentado el 10 de mayo a la empresa que realizará el trabajo y el 26 de mayo a la Municipalidad de Río Grande. Se realizaron y presentaron además de este informe, numerosos estudios técnicos (*).

“Cabe destacar que los estudios hidráulicos presentados los hizo el Gobierno de la Provincia, a través de esta Secretaría de Ambiente, ya que el interés principal es garantizar la provisión de agua para la población de Río Grande, por lo que queda demostrado con esto que desde el Gobierno sí trabajamos con información que surge de la planificación y el mediano y largo plazo, al contrario de lo que sucede en la Municipalidad de Rio Grande que siempre está corriendo detrás de los problemas”, agregó el Secretario Pérez Toscani.

(*) Informes presentados desde la Secretaría de Ambiente Provincial

En cuanto a los registros de caudales y batimetría de una sección, se envió dicha información a través de Nota Nº 715/16 Letra D.G.R.H. con fecha 08 de septiembre de 2016 al Municipio de Río Grande, en respuesta al pedido efectuado mediante Nota Nº 726/2016 del Dir. de Obras Sanitarias Municipal el Ing. Cristián Pereyra.

Respecto del sistema de captación que se estima conveniente aplicar, se envió a través de Nota Nº 211/2016 dirigida al Municipio de la Ciudad de Río Grande con fecha de 02 de septiembre de 2016, en al cual se anexa Nota Nº 659/16 Letra D.G.R.H., en donde se brinda una alternativa propuesta como ejemplo de construcción de una obra hidráulica para la captación de agua superficial, a fin de mostrar propuesta viable en cuanto a la alteración de las condiciones naturales del cauce.

Mediante Resolución S.A.D.S.yC.C. Nº 0177/2017 se autorizó la construcción de la obra hidráulica que consiste en la estación de bombeo. Cabe recordar que la empresa ha efectuado cateos a 30 m aguas arriba de la planta de bombeo actual y sobre la margen de la ladera.

Mediante el informe elevado el día 09 de mayo de 2017 al Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de “CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA EN EL TRAMO DE EMPLAZAMIENTO DE LA NUEVA OBRA DE OBRA DE TOMA DEL RÍO GRANDE”, se brindan características hidráulicas básicas del río Grande, lo cual engloba aspectos topográficos, hidrológicos e hidráulicos que circunscriben el tramo propuesto para la instalación de la obra de toma. Informe que el Subsecretario de Fiscalización y Control Ambiental de la S.A.D.S.yC.C., remite el día 26 de mayo de 2017 al Municipio de Río Grande a la Sra. Sec. de Producción y Ambiente Sonia Castiglione, con copia al Director de Obras Sanitarias el Ing. Cristián Pereyra.

Por otra parte, el día 10 de mayo de 2017 el Representante Técnico de la Empresa Proalsa S.R.L. presenta la solicitud de información batimétrica sobre el río Grande de la zona de toma de la planta potabilizadora existente, en la cual además menciona que está información le servirá para desarrollar una solución a la obra de toma a ejecutarse para la nueva planta potabilizadora. El mismo día 10 de mayo de 2017 se hace entrega de la información batimétrica requerida, en formato digital acompañado del informe de “CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA EN EL TRAMO DE EMPLAZAMIENTO DE LA NUEVA OBRA DE OBRA DE TOMA DEL RÍO GRANDE”.

En cuanto a los aportes realizados en el informe de “CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA EN EL TRAMO DE EMPLAZAMIENTO DE LA NUEVA OBRA DE OBRA DE TOMA DEL RÍO GRANDE”, que incluyeron tareas de relevamiento para la adquisición de información topográfica en detalle que comenzaron el 09 de febrero del corriente año. Dichas tareas fueron efectuadas por el personal técnico de la Dirección General de Recursos Hídricos, consistiendo principalmente en mediciones topográficas y batimétricas mediante embarcación y GPS diferencial, sobre el tramo comprendido desde el terraplén hasta 300 metros aguas arriba del mismo.

En el sitio, se realizó la medición de profundidades y velocidades de la corriente con un molinete hidrométrico en secciones ya definidas, ubicando los puntos de la batimetría con el GPS diferencial. Para brindar una respuesta técnica adecuada respecto a la información necesaria para la ubicación de la obra de captación, se planteó la ejecución de un modelo hidráulico para simular como mínimo cuatro escenarios posibles. Como primer paso, se construyó un modelo digital del terreno como base para las simulaciones de las distintas condiciones de escurrimientos. Esto a fin de estimar la cota mínima y máxima de las partes que conformarán el sistema de captación a realizar. Se brindó precisión del tramo hidráulicamente más estable para la instalación de una obra de captación. Se brindaron niveles mínimos, medios y máximos alcanzados por el río Grande en la zona de estudio.

Como conclusión, el informe de caracterización suministrado precisa la cota del nivel de platea que para la estación de bombeo debería encontrarse a más de 4m por encima del fondo del cauce, esto es para una sección ubicada a 70m aguas arriba de la planta de bombeo actual.