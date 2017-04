Un apostador ganó $600 mil con el Loto, pero perdió la boleta

Un apostador ganó $600 mil al acertar cinco números de la modalidad “Sale o Sale” del Loto, pero perdió la boleta.



600 mil pesos en el Loto. Cualquiera podría estar saltando en una pata, pero este hombre está viviendo los momentos más estresantes de su vida. Es que fue él quien jugó la boleta con los números ganadores pero no encuentra el ticket y está a punto de perder el dinero.

Según publica el portal ANR, el hombre jugó al Loto en la primera semana de abril y acertó 5 de los 6 números en la instancia de “Sale o Sale”. 11, 14, 25, 34, 37 y 39 fueron los dígitos ganadores.

La noticia de que el pozo había salido circuló por los medios locales y fue ahí cuando el apostador se dio cuenta de que era el ganador. Pero hay un pequeño problema: no sabe dónde dejó la boleta. El hombre presentó varias boletas donde estaban los mismos números, aunque ninguna de esas coincidía con la correspondiente al sorteo. Y es simple: sin la boleta, no hay premio.

“La única opción de cobrar el premio es presentando la boleta” señalaron desde el Kiosco JC quienes le explicaron que el plazo es hasta este jueves 20 de abril.