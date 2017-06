Una docente insultó a sus alumnos y fue filmada

Fue en un colegio de Salta. La docente se enojó porque no cumplieron con una tarea y comenzó a insultar a los alumnos quienes la grabaron y pusieron una denuncia por maltrato. Fue apartada de su cargo.



Una docente de un colegio secundario de la provincia de Salta fue momentáneamente separada de su cargo luego de trascender un video donde trataba de “inútiles” a sus alumnos y les decía que tenían “un pedo en la cabeza”.

El video, subido a las redes en las últimas horas, se hizo viral rápidamente. Allí, la docente de Geografía de la escuela comenzó a maltratar a sus chicos al comprobar que ninguno de ellos tenía la carpeta completa.

Tras conocerse el audio, tanto los alumnos como los padres denunciaron además que el maltrato psicológico y verbal no había sido un hecho aislado sino que los exabruptos de la docente eran moneda corriente en el aula.

El audio fue difundido por el portal Qué Pasa Salta y desató un gran revuelo en la comundiad educativa. En una parte del audio se escucha entre otros insultos que la docente les dice a los alumnos: “De última estudiarán un profesorado porque más no creo que les de”.

En tanto, el Ministerio de Educación de la provincia cuestionó las polémicas declaraciones a través de la directora general de Educación Secundaria, Marta Merlo. “La docente no va estar frente a las aulas hasta tanto se resuelva su situación desde el departamento Jurídico. Cumplirá servicio en otro lugar pero no frente a los alumnos”, detalló la funcionaria y resaltó: “Consideramos que el respeto es fundamental y es un valor que se debe preservar en todas las instituciones educativas”.